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تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا: خطة لدعم الأنشطة الطلابية بالكليات.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:30 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
أحمد على
أكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة الطلابية جزء لا يمكن تجاهله في العملية التعليمية، موضحًا أنها باتت ضرورة ملحة تتطلبها الحياة الجامعية، نظرًا لأهميتها في بناء شخصية الطالب وبث روح المسؤولية المجتمعية وتحمل المسؤولية.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أهمية الأنشطة الطلابية باعتبارها عامل أساسي في توطيد الروابط الإنسانية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجي، وتنمية الروابط الاجتماعية وغرس روح الانتماء للجامعة والوطن، وبث الروح الجماعية وروح التعاون والإخاء، وإكساب الطلاب عادات وسلوكيات صحيحة.

وأضاف "مبارك"، أن الجامعة بقيادة د. مجدي سبع رئيس الجامعة، تدعم جميع أنواع الأنشطة من خلال توفير كل الإمكانيات التي تؤهل الطلاب لممارسة الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، الى جانب المشاركة في جميع المسابقات سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى الجامعات المصرية ككل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطمئنان على حسن سير وانتظام الدراسة بكليات التربية النوعية والتربية والتجارة ، والتي رافقه خلالها د. السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية، ود. عبد الحميد المنشاوي عميد كلية التربية، ود. عادل الميهي عميد كلية التجارة.

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