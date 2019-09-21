ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندرى والسبب الأهلى

تلقى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو ضربة موجعة عقب خسارة لقاء السوبر المصري أمام النادي الأهلى أمس بثلاثية أهداف مقابل هدفين، وذلك قبل لقاء الاتحاد السكندري فى الجولة الأولى للدوري المصري موسم 2019-2020.



ويفتقد الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها بعد غد الاثنين بالجولة الأولى للدورى لجهود قلبه النابض طارق حامد، لاعب الوسط المدافع، للايقاف بداعى الإنذار الثالث، ومدافعه الصلد محمد عبدالغنى للإصابة فى لقاء الأهلي بالسوبر المصري.



ويسعى ميتشو لتجهيز بدائل لثنائى الزمالك اللذين افتقدهما بسبب مباراة الأهلى،حيث يفاضل المدير الفنى بين الثنائى محمود عبد العزيز ومحمد حسن لاختيار أحدهما للعب بجوار فرجانى ساسى فى وسط الملعب المدافع.



وسيدفع ميتشو بالمدافع محمود حمدي الونش للعب بجوار محمود علاء كبديل إستراتيجي جاهز لمحمد عبد الغنى خاصة أنه أكمل مباراة السوبر المصري عقب إصابة عبد الغنى.



