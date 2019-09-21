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مرأة

أطعمة صادمة تزيد من الإصابة بالزهايمر.. منها الجبنة والزبدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:22 م
صدى البلد
قسم المرأة
يصادف اليوم السبت اليوم العالمى للزهايمر والذى يعد من الأمراض المنتشرة حول العالم ولأن الزهايمر لا يوجد له علاج حتى الآن والعلاجات الموجودة تقلل فقط من خطر تدهور الحالة، فقام موقع cbs news بتقديم بعض الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر يجب التقليل منها :

1- الزبدة
تعد الزبدة من الأطعمة التى تستخدم كثيرًا يوميًا ولكنها غير صحية تماما ويفضل تبديلها بزيت الزيتون لأنها تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

2- الجبنة
يفضل عدم تناول الجبنة أكثر من مرة واحدة فى الأسبوع لأنها تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

3- المعجنات والحلويات
تعد المعجنات من الأكلات غير المفيدة على الصحة بصفة عامة ،وتعمل على زيادة الوزن لأنها أيضًا تعمل على خطر الأصابة بمرض الزهايمر ولا يفضل تناول اكثر من 5 قطع فى الأسبوع .

4- الأطعمة المقلية والجاهزة
يضر الطعام الجاهز والمقليات الجسم بصفة عامة ، ويحذر من تناولها أكثر من مرة فى الأسبوع لانها تزيد من خطر الأصابة بالزهايمر .

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