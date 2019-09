بـ جاكيت غريب.. بسمة بوسيل تظهر بإطلالة عصرية

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت بها بشورت أسود فوق الركبة ،وتيشرت باللون الأبيض ،وجاكيت باللون الأحمر والأبيض والكحلى،وحملت حقيبة متوسطة الحجم على طريقة الكروس باللون البنى،وأنتعلت حذاء رياضى باللون النبيتى .



وقامت برفع شعرها بتسريحة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها العصرية ،ـوأرتدت نظارة شمسية ،ولم تتكلف بوضع كثير من المكياج وأكتفت بأحمر شفاه باللون البيج الهادئ لأكمال إطلالتها.

























































































#stay fresh 😎

