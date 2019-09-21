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مرأة

بـ جاكيت غريب.. بسمة بوسيل تظهر بإطلالة عصرية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:23 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
قسم المرأة
نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت بها بشورت أسود فوق الركبة ،وتيشرت باللون الأبيض ،وجاكيت باللون الأحمر والأبيض والكحلى،وحملت حقيبة متوسطة الحجم على طريقة الكروس باللون البنى،وأنتعلت حذاء رياضى باللون النبيتى .

وقامت برفع شعرها بتسريحة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها العصرية ،ـوأرتدت نظارة شمسية ،ولم تتكلف بوضع كثير من المكياج وأكتفت بأحمر شفاه باللون البيج الهادئ لأكمال إطلالتها.












































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#stay fresh 😎
A post shared by 𝔅𝔞𝔰𝔰𝔪𝔞 𝔅𝔬𝔲𝔰𝔰𝔢𝔩 🇲🇦 (@bassmaboussel) on Sep 21, 2019 at 5:39am PDT /div>

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