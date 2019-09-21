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أخبار البلد

خالد صلاح لـ الاخوان: لن تعودوا للحكم فمصر فى حماية شعبها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:33 م
خالد صلاح
خالد صلاح
منار نور
وجه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، رسالة إلى الشعب المصرى فى ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

وكتب خالد صلاح من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " احنا متأكدين إن الاخوان عاوزين يرجعوا . مهما ده كلفهم وكلف اللي بيمولوهم من فلوس على الاعلام وقنوات وسوشيال ميديا . أو دفع فلوس لعناصر معاهم فى الداخل .يعملوا أي حاجة . قتل وحرق وتخريب وتدمير وعنف . المهم مصر تبقى فى جيب قطر الصغير . ونشتغل عند الأتراك ويحكمنا الدواعش.

وتابع خالد صلاح: "المرة دي فيه شعب فاهم كويس . والحكاية مش بالعافية ومش بتحريض الناس على سيناريوهات الخراب.. المرة دي فيه ناس مصممة إن بلدها ما تضيعش أبدًا فى حروب الزيف والتضليل . فيه ناس هتدافع عن بلدها فى كل ميدان وفى كل شارع وفى كل حارة . المرة دي مصر فى حماية شعبها".

وأضاف خالد صلاح: "فيه ناس عارفة حجم اللي حصل من بناء فى البلد واستحملت كتير أوي تعب وصبر عشان مصر تعدي من محنتها المتراكمة ومن الارهاب اللي بينهش فى ولادها.مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا لو عاوزين ترجعوا بالتخريب تاني بفكركم إن مصر فى حماية شعبها والله مولانا ولا مولى لهم".

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