ملاكى وموتوسيكل .. إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب أربعة أشخاص اليوم السبت فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية على الطريق الجديد بنى سويف الفيوم بالقرب من قرية نعيم التابعة لدائرة مركز بنى سويف.





وتلقت مديرية أمن بنى سويف بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف تفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الجديد بنى سويف الفيوم بالقرب من قرية نعيم.





وعلى الفور تم إبلاغ مرفق إسعاف بنى سويف الذى دفع بثلاث سيارات إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة.





واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق ادريس مدير إدارة المستشفى كلا من هايدي أحمد رمضان 20سنة طالبه بكلية طب مقيمة قرية باها مصابة بجرح قطعي بالزراع الأيسر 5 سم و جابر شعبان عبد اللطيف 36 سنة مقيم قرية باها محامي مصاب بجروح وكدمات متفرقه .





ونقل كريم نادي عبد الحليم19سنة مقيم مدينة ناصر مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني إلى إحدى المستشفيات الخاصة بناء على رغبته.



