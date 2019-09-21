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رياضة

بالثمانية.. مانشستر سيتي يكشر عن أنيابه ويكتسح واتفورد في الدوري الإنجليزي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:00 م
لاعبي مانشستر سيتي
لاعبي مانشستر سيتي
إسماعيل محمود
اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نادي واتفورد بثمانية أهداف مقابل لا شيء ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي .

افتتح الإسباني ديفيد سيلفا التسجيل لفريقه في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ، بعد تمريرة رائعة من زميله البلجيكي كيفن دي بروين ، وأضاف زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة السابعة ، عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها الجزائري رياض محرز ، والذي سجل بدوره الهدف الثالث في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

مهرجان الأهداف للسيتي لم ينته عند هذا الحد ، حيث أضاف البرتغالي برناندو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 15 ، قبل أن يعزز المدافع الأرجنتيني نيوكالاس أوتاميندي من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 18 ، لينتهي الشوط الأول بتفوق السيتي بخماسية نظيفة.

وفي الشوط الثاني ، عاد برناندو سيلفا ليضيف الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 49 ، قبل أن يوقع نفس اللاعب على الهدف السابع لفريقه والهاتريك الخاص به ، في الدقيقة 60 ، ليختتم بعدها كيفن دي بروين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثامن في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة باكتساح السيتي لواتفورد بثمانية أهداف نظيفة.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 13 في وصافة الدوري الإنجليزي ، خلف ليفربول المتصدر ، بينما توقف رصيد نادي واتفورد عند نقطتين فقط في المركز العشرين والأخير.

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