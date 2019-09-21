فى حمام السباحة .. كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها مع سونام

نشرت النجمة الهندية سونام كابور صورة مع النجمة كارينا كابور وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيه بعيد ميلادها فى حمام السباحة.



وقالت سونام : "أسعد عيد ميلاد، لا أحد مثلك، أحبك كثيرًا".



تعد النجمة الهندية كارينا كابور من أشهر النجمات اللاتى استطعن ان يقدمن عديد من الاعمال لفنية الجيدة وكان لها الحظ فى التعاون مع عدد من النجوم منهم سلمان خان وشارو خان.