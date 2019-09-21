قبل انطلاق العام الدراسي غدا.. هكذا استعدت مدارس مطروح لاستقبال الطلاب

أنهت محافظة مطروح استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد المقرر له غدا الاحد في جميع مدارس المحافظة.



أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق لازالة كافة انواع اشغالات الطريق المحيطة المدارس وذلك في اطار استعدادات مدارس المدينة للعام الدراسي الجديد تحت اشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء وجهاز النظافة وتحسين البيئة .



أضاف المعداوي بانه تم ازالة اكشاك غير مرخصة وباعة جائلين علي أسوار المدارس بوسط المدينة حفاظا علي راحة أبنائنا الطلبة قبل العام الدرسي الجديد.



وأشار بان يتم التنسيق مع التربية والتعليم لضمان لعدم وجود باعة جائلين علي اسوار المدارس بالاضافة الي مرور ادارة تحسين البيئة بشكل مستمر لازالة كافة انواع اشغالات الطريق .



وأوضح المعداوى بان أجهزة مجلس المدينة قامت باعمال النظافة والتجميل لعدد من المدارس حيث تم قص وتقليم الاشجار وأعمال التجميل بالمدارس بنطاق مدينة مرسي مطروح عن طريق إدارة التشجير بمجلس المدينة و ازالة كافة انواع الحشاش بملاعب المدارس وازالة القمامة والنظافة بمحيط المدارس.



صيانة المدارس وتجميلها لاستقبال الطلاب



اكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن مدارس مطروح البالغ عددها ٧٧٢ مدرسة علي أتم استعداد وجاهزية لاستقبال ١٤٢٩٢٧ طالب بكافة أرجاء المحافظة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة مع توافر كافة الأجواء التربوية والدراسية المناسبة لأبنائنا الطلاب .



وأشار مدير تعليم مطروح أن الهدف الأساسى غدا رسم اجواء البهجة والتفاؤل والأمل على وجوه الطلاب خاصة الجدد منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وكسر الحاجز النفسي بين الطلاب وأولياء الأمور وإدارة المدرسة مؤكدا أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بمواصلة الجولات الميدانية التفقدية للمدارس لمتابعة انطلاقة الدراسة لضمان تحقيق الانضباط الدراسي ومواجهة أي عقبات ومعالجتها فورا وفق الإمكانات المتوفرة .



وأشار الى أن مكتبه مفتوح للجميع علي مدار اليوم لتلقي أي شكاوي تتعلق بالعملية التعليمية وحلها فورا موضحًا أن تعليم مطروح يتقدم بالشكر للسادة أولياء الأمور ويرحب بمشاركتهم المجتمعية في سبيل النهوض بالمنظومة التربوية بمطروح في إطار مواصلة تفعيل مبدأ الشوري وتبادل الأراء .



صحة مطروح تتابع نظافة خزانات المدارس



اكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم بالتنسيق ووكيل وزارة التربية و التعليم بمطروح والدكتور شريف كامل مدير عام الطب العلاجي و لجنة من ادارة صحة البيئة بالمرور علي مدارس بالمحافظة للتأكد من استعدادها لبداية عام دراسي جديد.



وذلك بالمرور علي خزانات المياه الرئيسية للمدارس الارضية والعلوية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وسحب عيانات منها للفحص وكذلك المرور علي دورات المياه .



واضاف انه تم المرور علي الغرف الخاصة بالزائرات الصحيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بها للتعامل مع اي حالات طارئة.