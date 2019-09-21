حالة غريبة.. ولادة طفلة بـ 4 أرجل و3 أذرع فى الهند .. صور مذهلة

أنجبت سيدة هندية طفلة بـ 4 أرجل و3 أذرع بعد أن كانت ملتصقة بطفل آخر داخل الرحم اثناء الحمل.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السيدة راجو ، 24 سنة ، انجبت توأم فتاة وصبي في مستشفى في تونك في راجستان يوم الجمعة.



وأضافت ان الولد كان بصحة جيدة ، فيما كانت الفتاة لديها مجموعة إضافية من الأرجل ويد أخرى تغطي كامل صدرها وبطنها.



يعتقد الأطباء أن الام ربما كانت حاملا فى ثلاثة توائم ، ولكن أحد التوأم انضم إلى الطفلة الصغيرة.



يعتقد الأطباء أن أطرافه الإضافية يمكن إزالتها من خلال الجراحة.