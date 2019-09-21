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منوعات

حالة غريبة.. ولادة طفلة بـ 4 أرجل و3 أذرع فى الهند .. صور مذهلة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:42 م
صدى البلد
أحمد شريف
أنجبت سيدة هندية طفلة بـ 4 أرجل و3 أذرع بعد أن كانت ملتصقة بطفل آخر داخل الرحم اثناء الحمل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السيدة راجو ، 24 سنة ، انجبت توأم فتاة وصبي في مستشفى في تونك في راجستان يوم الجمعة.

وأضافت ان الولد كان بصحة جيدة ، فيما كانت الفتاة لديها مجموعة إضافية من الأرجل ويد أخرى تغطي كامل صدرها وبطنها.

يعتقد الأطباء أن الام ربما كانت حاملا  فى ثلاثة توائم ، ولكن أحد التوأم انضم إلى الطفلة الصغيرة.

يعتقد الأطباء أن أطرافه الإضافية يمكن إزالتها من خلال الجراحة.

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