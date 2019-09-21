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اقتصاد

50 قرشا زيادة بأسعار الذهب..عيار 21 يرتفع لـ696.8 جنيه

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:28 م
ذهب
ذهب
محمد يحيي
ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية في تعاملات نهاية اليوم السبت بمعدل نصف جنيه في جرام الذهب مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا ارتفاعا إلي 696.8 جنيه مقارنة بأسعار أمس البالغة 696.25 جنيه بزيادة بلغت 55 قرشا.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة إلي 796.3 جنيها مقابل 795.7 جنيه أمس بزيادة بلغت 60 قرشا ، بينما سجل الجرام الواحد من عيار 18 نحو 597.25 جنيه مقابل 596.8 جنيه أمس بفارق 45 قرشا.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 464.55 جنيه مقابل 464.15 جنيه أمس بزيادة بلغت 40 قرشا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5574 جنيها و كيلو الذهب بـ 796.305 ألف جنيه.

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