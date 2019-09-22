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أخبار البلد

الإسكان: 8424 شقة لمحدودي الدخل بالفيوم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:52 ص
الاسكان
الاسكان
آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس صلاح حسن وكيل وزارة الإسكان، ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه يتم تنفيذ 8424 شقة لمحدودى الدخل بالفيوم، من بينها 48 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى جار الانتهاء منها حاليا.

وتابع حسن، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6720 أخرى، موزعة بالمناطق التالية بالمحافظة (طامية – هوارة – شدموه – دمشقين – طامية – سنورس).

وأوضح أنه تم وجارٍ تنفيذ 1656 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بمدينة الفيوم الجديدة، ومن المتوقع انتهاء تنفيذ الوحدات قريبا وتسليمها للمستفيدين.

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