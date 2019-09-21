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رياضة

الشوط الأول.. بيراميدز يبدأ أولى مبارياته بهدف نظيف في شباك إنبي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:58 م
لقاء بيراميدز وإنبي
لقاء بيراميدز وإنبي
حسام الحارتي
أحرز عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الهدف الأول في شباك منافسه إنبي في الدقيقة "29" من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز

عمر جابر يرفض الاحتفال بالهدف

رفض عمر جابر لاعب نادى بيراميدز الاحتفال بالهدف الأول في مرمى منافسه نادي إنبي تقديرا لروح الطفل أدهم مشجع الزمالك الذي راح ضحية انقلاب السيارة خلال الذهاب لحضور لقاء السوبر مساء أمس " الجمعة "، والذي جمع بين فريقي الأهلي ومنافسه الزمالك.

أحداث الشوط الأول من المباراة

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز ومضيفه إنبي سيطرة لاعبي بيراميدز وإهدار العديد من فرص الاهداف التي كادت ان تسكن شباك إنبي وتنهى اللقاء.

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