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حوادث

السيطرة على حريق شب فى محل كشري ومبنى السرفيس ببنها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:21 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب فى محل كشرى وجزء من مبنى السرفيس بعزبة السوق ببنها دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز بنها بنشوب حريق فى كشرى وجزء من مبنى السرفيس بعزبة السوق ببنها.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات المطافئ ومنع امتداده للمناطق المجاورة تحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق وحصر حجم الخسائر والتلفيات.

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