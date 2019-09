أحبتنى بدون شروط.. ناهد السباعي تتغزل في والدتها

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها صورة من حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.



ونشرت "السباعي"، الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، وهي في الجونة، وعلقت قائلة: "امى امرأة لا تشبه غيرها، اعطتنى الحياة ورعتني كويس، قاتلت من اجلى، احبتنى بدون شروط".



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.





















View this post on Instagram



























My mother is a woman like no other. She gave me life , nurtured me, taught me, dressed me, fought for me, held me, shouted at me, kissed me, but most importantly she loved me unconditionally. Stylist by the one and only @maigalal Dress @bebe_stores brought to you in Egypt by @figegypt Jewellery @nadine_jewellery Thanks @flarepr makeup @byfatimaelasmar Hair @nagla_mn2000 @alsagheersalons Photo credit @hamedz199 #gff2019 #fashion #dress #gouna #actress #elegance #beauty #redcarpet

A post shared by ناهد السباعي nahed Elsebai (@nahedelsebai) on Sep 21, 2019 at 12:37pm PDT