ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحبتنى بدون شروط.. ناهد السباعي تتغزل في والدتها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:29 م
ناهد السباعي ووالدتها
ناهد السباعي ووالدتها
محمد بدران
شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها صورة من حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

ونشرت "السباعي"، الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، وهي في الجونة، وعلقت قائلة: "امى امرأة لا تشبه غيرها، اعطتنى الحياة ورعتني كويس، قاتلت من اجلى، احبتنى بدون شروط".

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.










View this post on Instagram













My mother is a woman like no other. She gave me life , nurtured me, taught me, dressed me, fought for me, held me, shouted at me, kissed me, but most importantly she loved me unconditionally. Stylist by the one and only @maigalal Dress @bebe_stores brought to you in Egypt by @figegypt Jewellery @nadine_jewellery Thanks @flarepr makeup @byfatimaelasmar Hair @nagla_mn2000 @alsagheersalons Photo credit @hamedz199 #gff2019 #fashion #dress #gouna #actress #elegance #beauty #redcarpet
A post shared by ناهد السباعي nahed Elsebai (@nahedelsebai) on Sep 21, 2019 at 12:37pm PDT
أحبتنى بدون شروط.. ناهد السباعي تتغزل في والدتها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتجاوز أحزانها على والدتها.. يسرا تتألق بـ فستان فضي مثير بـ مهرجان الجونة

أحمد الفيشاوى يقبل زوجته فى حفل افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

بعد مهاجمته المهرجان بشدة.. محمد رمضان يشارك في افتتاح الجونة السينمائي

3 نجمات بإطلالات متشابهة فى حفل افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليهن

انهيار أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل مثيرة

قبلة من احمد الفيشاوى لـ زوجته على السجادة الحمراء لـ الجونة السينمائي.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ إطلالة بسيطة.. حلا شيحا تظهر بفستان أزرق قصير

مفاجأة.. بيراميدز يدرس عرضا مغريا لبيع نجم الأهلي السابق

على مسئولية «البيطريين».. الطهي فى هذه الأوانى يسبب الوفاة

كواليس ما بعد مباراة الاهلى والزمالك.. أول قرار من حسام البدري.. فى الكورة مع ملك

تضامنا مع الإخوان.. فضيحة جديدة لـ حمدين صباحى

احذر.. الجبنة الرومي فيها سم قاتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية