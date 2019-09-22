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فيديوجراف| هكذا سخر رواد السوشيال ميديا من فساتين نجمات مهرجان الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:01 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور مهرجان الجونة 2019
أماني نوار
سخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي من إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي 2019 بنسخته الثالثة.

على عكس الدورة السابقة لم تلق إطلالات النجمات أي إعجاب من المتابعين على السوشيال ميديا.

من أكثر النجمات التي تعرضت للسخرية ريهام عبد الغفور حيث انتقد متابعيها ظهورها بفستان ازرق معلقين عليه بأنه يشبه " مغسلة السيارات ".

أما النجمة رانيا يوسف فهي حديث السوشيال ميديا منذ افتتاح المهرجان لاقت إطلالات رانيا انتقادات كثيرة بسبب جرأة الفستان.

من خلال الفيديوجراف شاهد سخرية السوشيال ميديا من نجمات مهرجان الجونة 2019.

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