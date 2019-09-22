فيديوجراف| هكذا سخر رواد السوشيال ميديا من فساتين نجمات مهرجان الجونة

سخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي من إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي 2019 بنسخته الثالثة.



على عكس الدورة السابقة لم تلق إطلالات النجمات أي إعجاب من المتابعين على السوشيال ميديا.



من أكثر النجمات التي تعرضت للسخرية ريهام عبد الغفور حيث انتقد متابعيها ظهورها بفستان ازرق معلقين عليه بأنه يشبه " مغسلة السيارات ".



أما النجمة رانيا يوسف فهي حديث السوشيال ميديا منذ افتتاح المهرجان لاقت إطلالات رانيا انتقادات كثيرة بسبب جرأة الفستان.



من خلال الفيديوجراف شاهد سخرية السوشيال ميديا من نجمات مهرجان الجونة 2019.