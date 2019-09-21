عمرو أديب: استقبال الرئيس السيسي بـ نيويورك كان شعبيا حافلا .. فيديو

قال الإعلامى عمرو أديب، إن مصر تتعرض لحرب مذمومة سيئة مشينة من الشائعات والتشهير، هدفها تدمير الدولة المصرية.



وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" قائلا: "ناس كتير قالوا الرئيس عبدالفتاح السيسى مش هيسافر لغاية ما البلد تستقر والكثير من التكهنات التى لا اساس لها من الصحة".



وأضاف "الرئيس السيسى قوبل بترحاب شديد فى نيويورك وكل الوفد الرسمى فى السفارة كان فى إنتظاره، مردفا:"إستقبال السيسى كان إستقبالا شعبيا حافلا".



