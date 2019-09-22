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برلمان

برلماني يفجر مفاجأة بشأن دخول مصر مرحلة الطاقة النووية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
دخول مصر مرحلة الطاقة
دخول مصر مرحلة الطاقة النووية
حسن رضوان
أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التي تجلت في إنشاء أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط" والتي تعد نموذجًا مختلفًا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التفكير في إنشاء كلية تتضمن تطوير الصناعة في مصر والكيمياء والطب والزراعة وغيرها من التخصصات المهمة تدفع مصر إلى الوصول إلى العالمية بسرعة البرق في جميع المجالات وخصوصًا في مجال الصناعة الذي يعتبر بمثابة عمود الاقتصاد المصري.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن مصر بصفتها رائدة من الطبيعي أن تسعى إلى تقديم أفضل أنواع التعليم والبحث العلمي لتطور جميع المجالات، مؤكدًا أن مصر على وشك الدخول في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بمجرد البدء في تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية خلال الفترة القادمة، وذلك يجعل مصر تفكر في إنشاء كليات تشمل جميع التخصصات لتوفير كوادر قادرة على تحمل مسؤولية هذه المشاريع الضخمة والدقيقة.

يأتي ذلك بعد أن قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم أنشأوا أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط، والتي تعد نموذجا مختلفا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل

وتابع، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن كلية "النانو تكنولوجي"  مستقبل الوظائف والصناعة في مصر، حيث خاضت فيه اليابان شوطا كبيرا، بتطوير العمل والصناعة في ذلك المجال.

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