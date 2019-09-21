ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشطاء يواصلون الضغط على زعماء العالم لمواجهة آثار تغير المناخ

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:59 م
احتجاجات المناخ
احتجاجات المناخ
رويترز
وجه ناشطون شبان رسالة قوية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت تقول إنه إذا لم يتخذ المسؤولون المنتخبون إجراءات قوية لمواجهة تغير المناخ سيتم الإطاحة بهم من مناصبهم عبر التصويت أيضا.

ومنح جوتيريش فرصة لنشطاء شبان للحديث خلال أول قمة شبابية في الأمم المتحدة عن تغير المناخ، وهو حدث غير رسمي للتواصل بين الناشطين ورواد الأعمال الشبان وزعماء العالم بهدف حشد التأييد لحلول تتعلق بتقنيات وسياسات مواجهة تغير المناخ، وذلك قبيل قمة رسمية للأمم المتحدة بهذا الشأن يوم الاثنين.

وبعد إضراب على مستوى العالم أمس الجمعة للمطالبة باتخاذ إجراءات لوقف هذه الكارثة البيئية، بمشاركة ملايين المتظاهرين، أبلغ النشطاء الشبان جوتيريش اليوم بأن زعماء العالم الذين سيحضرون قمة الأمم المتحدة للمناخ يوم الاثنين ليس بوسعهم تجاهل قوة الحركة الاحتجاجية الشبابية.

وتخلى الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذه الفعالية عن رابطة العنق التقليدية وحضرها بوصفه "المستمع الرئيسي" وجلس إلى جوار الناشطين بأحد مقرات الأمم المتحدة.

وبعدما أكمل الناشطون الشبان كلماتهم المقررة، طالبهم جوتيريش بمواصلة الضغوط.

وقال "بوسعكم أن تحاسبوا جيلي (من كبار السن). لا يزال جيلي فاشلا في إرساء العدالة في هذا العالم وعلى هذا الكوكب".

ترشيحاتنا

ملوخية وفطير مشلتت.. بسمة وهبة تكشف عن مفاجأتها لابنها فى المطار.. فيديو

على مسئولية «البيطريين».. الطهي فى هذه الأوانى يسبب الوفاة

الاسم والجنسية والوظيفة.. معلومات تكشف هوية معذب طفله في الرياض

تضامنا مع الإخوان.. فضيحة جديدة لـ حمدين صباحى

كواليس ما بعد مباراة الاهلى والزمالك.. أول قرار من حسام البدري.. فى الكورة مع ملك

بعد استئصال ورم فى الأحبال الصوتية .. خالد سليم يكشف عن سر إنقاص وزنه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم السينما يحضرون عرض فيلم "بنتولد" بـ مهرجان الجونة.. صور

هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية