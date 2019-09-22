بالتاتو وفستان قصير.. طليقة علي ربيع في إطلالة كاجوال

شاركت ندى محمود طليقة الفنان علي ربيع متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.



ظهرت ندى فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود يصل إلى أعلى الركبة مما كشف عن رسومات التاتو، ونسقت معه كارديجان بنفس طول الفستان ولكنه تميز بنقوشات الورد الناعمة.



وانتعلت حذاء مسطح باللون الذهبى، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل.







