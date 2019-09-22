الإسماعيلي بعد الفوز على الجونة: توالي الانتصارات يمنحنا الثقة.. فيديو

قال صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، إن فوز فريقه اليوم على الجونة ضمن منافسات الدوري الممتاز، جاء بتصميم من اللاعبين، في إطار طموحهم لتحقيق الفوز في البطولة العربية.



وأضاف المنياوي خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «توالي الانتصارات يمنح الثقة للاعبين.. ودائما لدينا إصرار على المكسب».



وأشار المنياوي الى أن الفريق يستعد للسفر يوم الثلاثاء المقبل استعداد لمواجهة أهلي بنغازي، في البطولة العربية.

