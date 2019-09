بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور

View this post on Instagram

About the opening ceremony Gouna film festival III @elgounafilmfestivalofficial Dress @maisonsh_ Jewelry @mydiamondegypt Hair @nbynassersalon @suha_saleh_123 Khaled suit @ahmedhamdydesigns Pin @huwadesign Khaled styled by me #GFF #GFF19 #GFF2019 #GounaFilmFestival2019 #GounaFilmFestival #brandstamp