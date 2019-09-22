بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور

حرصت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى.تألقت خيرية فى الصور بإطلالة ملفتة من توقيع maisonsh، حيث ارتدت فستان طويل باللون الفضى وأتسم التصميم بانه طويل من ناحية أما الناحية الأخرى فكانت مزينة بالكرانيش، بالإضافة إلى أن الجزء العلوى من التصميم مرصع بالتطريزات الجذابة.واعتمدت على تسريحة شعر جديدة وغير تقليدية، ووضعت مكياجا صاخبا، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الفخمة.