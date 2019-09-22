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رياضة

صدمة .. لاعب الزمالك التونسي يرفض مصافحة علي معلول عقب التتويج بالسوبر.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:09 ص
صدى البلد
ريهام بكير
رفض التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك ، مصافحة مواطنه علي معلول الظهير الأيسر للأهلي ، عقب تتويج الاخير بكأس السوبر بعد الفوز على غريمه التقليدي 3-2.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا لقطة ، رفض النقاز مواساة معلول له ، اثناء توجه لاعبي الأهلي للجماهير لتحيتهم عقب الفوز بالمباراة وكأس السوبر في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بكأس السوبر المحلي عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 3-2؛ ليحلق منفردا في عدد مرات الفوز ببطولة السوبر بعدما تمكن من حصد اللقب رقم 11 في تاريخ مشاركاته بالبطولة التي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001.

فوز الأهلي بالسوبر جعله يتربع على قمة السوبر وبفارق 8 ألقاب عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك ثاني أكثر الفرق تحقيقا للسوبر برصيد 3 ألقاب.

المثير أن الأهلي حصد كأس السوبر المصري أكثر من ضعف باقي الفرق المصرية بعدما أقيمت البطولة في 16 نسخة نجح الأهلي في التتويج بـ11 لقبا منها، فيما حققت باقي الفرق مجتمعة 5 ألقاب فقط.

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