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فن

بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:21 ص
مى عمر و محمد سامى
مى عمر و محمد سامى و بوسي شلبى
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة لها مع الفنانة مى عمر وزوجها المخرج محمد سامى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

وظهرت الإعلامية بوسى شلبى مرتدية فستان أحمر، بينما ظهرت مى عمر باطلالة جذابة مرتدية فستان قصير، أثناء مشاركتهم في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩ ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.







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A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Sep 21, 2019 at 4:02pm PDT

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