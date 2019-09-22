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يقي من السرطان.. فوائد سحرية لعسل النحل.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
عسل النحل
عسل النحل
ندى فتح الله
عرضت فضائية "CNNArabic" تقريرا عن أهم فوائد عسل النحل الأصلي، والأمراض التي يعالجها.

وذكر التقرير أن عسل النحل يعد مضادا طبيعيا للميكروبات والجراثيم، حيث يساعد في التئام الجروح وعلاج آلام المعدة، وقد أثبت العلم الحديث فعاليته في علاج القرحة والحروق وتقرحات الجلد والالتهابات.

كما أن عسل النحل من شأنه التخفيف من السعال الليلي وتحسين النوم لدى الأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي، كما أنه يزيد من الأداء الرياضي، حيث أنه أفضل من السكر في تعزيز قوة التحمل، فضلًا عن كونه عاملًا مضادًا للسرطان وواقيا من أمراض القلب.

وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من الدراسات التي أجريت على الفئران والتي وجدت أن نوعًا من العسل يلعب دورًا في تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم، ومع ذلك مازال الخبراء يحذرون من استخدامه بكثرة.

ويذكر أن القدماء المصريين كانوا يقدمون عسل النحل للآلهة، كما أن الإغريق والرومان والصينيين كانوا يستخدمونه في علاج الجروح والحمى وأمراض المعدة.

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