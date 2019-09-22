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أخبار البلد

ننشر جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي بالغردقة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:39 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
حمادة خطاب
تعقد نقابة المحامين، مؤتمرها العام السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري.

يقام الافتتاح الساعة الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء أمام مجموعة فنادق هاواي، ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح هي، ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومـــــدونة السـلـــوك المهـــني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

جدول الأعمال:
اليوم الأول 25 /9 /2019:

1:00 ظهرا استقبال السادة المشاركين وبدء عملية التسكين.
7:00 مساء بدء التحرك إلى الجلسة الافتتاحية.
8:00 مساء الجلسة الافتتاحية بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء أمام مجموعة فنادق هاواي.

اليوم الثاني 26 /9 /2019:

11:30 - 1:30 ظهرا فعاليات اللجنة الأولى (لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول).. ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.
11:30 - 1:30 ظهرا فعاليات اللجنة الثانية (لجنة الأكاديمية وشروط القبول).. ومقرها فندق بانوراما – الأحياء.
2:30 - 4:30عصرًا فعاليات اللجنة الثالثة (مـــــدونة السـلـــوك المهـــني).. ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.
2:30 - 4:30 عصرًا فعاليات اللجنة الرابعة (مشروع قانون الإدارات القانونية).. ومقرها فندق بانوراما – الأحياء.
8:00 - 10:30 مساء اللقاء المفتوح مع الأستاذ النقيب بالمسرح الروماني طريق النصر.
10:30 - 12:00 أمسية ثقافية وفنية.

اليوم الثالث 27 /9 /2019:

11:30 - 1:30 ظهرا فعاليات اللجنة الخامسة (حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة) ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.
2:30 - 4:30 مقترحات المشاركين والتوصيات بشأن ما تم مناقشته ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.
8:00 - 10:00 لقاء الأستاذ النقيب والسيد المحافظ بالمسرح الروماني طريق النصر.
10:30 - 11:30 فعاليات التكريم والجلسة الختامية والتوصيات.

اليوم الرابع 28 /9 /2019:

12:00 ظهرا مغادرة المشاركين.

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