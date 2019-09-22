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برلمان

برلمانية: أجندة الرئيس في نيويورك لها مردود سياسي واقتصادي جيد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:58 م
النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
معتز الخصوصى
ثمنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أجندة زيارة الرئيس السيسي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، مؤكدة أن هذه الزيارة لها سياسي واقتصادي جيد للغاية.

وقالت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى، إن الرئيس من المقرر له أن يعقد لقاءات مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات علي هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات.

وأكدت فايقة فهيم أن رؤية مصر من الصراعات الإقليمية أصبحت محل ثقة المجتمع الدولي بعدما تبين صحتها وسلامة توجهها، مشيرة إلى أن حرص الرئيس على المشاركة في المحافل العالمية زاد من مكانة مصر وعلاقتها مع الدول الأخرى.

ولفتت إلى أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس عددا من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعي إلي زيادة حجم أعمالها في مصر.

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