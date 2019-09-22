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تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الحرم الجامعى للاطمئنان على انتظام الدراسة.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، كليات الجامعة للاطمئنان على انتظام الدراسة بجميع الكليات، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب، وإعداد أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والورش والمكتبات.

وأكد رئيس الجامعة، على عمداء الكليات، ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجدهم مع أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة.

كما أكد "الكردي"، على تواجد الوكلاء وأمناء الكليات بمكاتب شئون الطلبة لتذليل أى مشكلات أو صعوبات تواجه الطلاب والاطمئنان على معاملة الطلاب معاملة حسنة، وذلك ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، وتحقيق جميع أهداف العملية التعليمية مع الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة وضع خطة كاملة لإستقبال الطلاب في بداية العام الدراسى لدمجهم في الأنشطة المختلفة سواء رياضية او ثقافية أو فنية أو جوالة، وذلك من خلال إدارات رعاية الشباب بجميع الكليات، وفرق القادة الاجتماعيين، وطلاب شباب كيان الجامعة.

كما أكد أيضا على تقديم برامج الرعاية الطلابية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها إيمانًا بدورها الهام في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

وفي سياق متصل أشار "الكردي"، إلى أنه قد تم تجهيز المنشآت الرياضية بالجامعة وتتضمن استاد الجامعة والملاعب وحمامات السباحة.
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الحرم الجامعى للاطمئنان على انتظام الدراسة.. صور
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الحرم الجامعى للاطمئنان على انتظام الدراسة.. صور
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الحرم الجامعى للاطمئنان على انتظام الدراسة.. صور
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الحرم الجامعى للاطمئنان على انتظام الدراسة.. صور

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