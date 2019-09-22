ماجدة بدوى: الاستقبال الحافل للرئيس بأمريكا يؤكد مكانته فى قلوب المصريين

أكدت الإعلامية ماجدة بدوى، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاستقبال الحافل للجالية المصرية بأمريكا للرئيس، مؤكدة أنه الرئيس الوحيد الذى يستقبله شعبة فى أى مكان ويساندة ويقف خلفه ويؤيدة بكل قوة.



وأضافت بدوى، من خلال تقديمها برنامج 60 دقيقة لايف المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذا الاستقبال الحافل للرئيس السيسي من أبناء الجالية المصرية يؤكد حب واحترام متبادل بين الرئيس وشعبه، ومدى حرص المصريين على الوقوف دائما مع رئيسهم المحبوب عبد الفتاح السيسي، لافتة الى أن الشعب والجيش فى رباط ليوم الدين، مؤكدة أن الجيش المصري هو مصدر حماية لكل مصري.



وتابعت بدوى أن كل مواطن مصري يشعر أن الجيش هو السند وهو حامى الأرض والشعب والوطن، وأن كل بيت مصري يكون منه رجل أو أكثر خدم بالجيش سواء الأب أو الزوج أو الابن أو الأخ، لذلك نشعر جميعا أن الجيش جزء منا، وبالتالى الجيش المصري خط أحمر، مؤكدة أننا "بنقفل باب بيتنا وإحنا متأكدين أن الجيش المصري بيحمينا".