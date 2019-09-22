مصرع شخص فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز أبو تشت

لقى شخص مصرعه بطلقات نارية، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الحسينات التابعة لمركز أبو تشت.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد بمصرع محمد حسين حسانين، موظف بالإدارة الزراعية، بطلقات نارية أطلقها عليه أفراد عائلة تربطهم به خصومة ثأرية وفر هاربًا.



تبين من التحريات الأولية، أن خصومة ثأرية نشبت بين عائلتي "النواصر" و"عيد"، بقرية الحسينات نتيجة خلافات قديمة بينهما.



تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيقات.



فيما انتقلت قوة أمنية للسيطرة على الأوضاع ومنع أى اشتباكات بين العائلتين.

