يهملها الكثيرون .. الإفتاء توصي بـ 3 أعمال تجعلك محبوبا عند الله

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على أحسن صورة لينتفع به الإنسان حق الانتفاع، مشيرة إلى أنه لهذا من الفطنة أن يحافظ المرء على ما هو مسخر له.



واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال الله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ» الآية 65 من سورة الحج.



وأوضحت أن غياب الهدف الذي تحيا من أجله، والمقصد الأسمى الذي بسببه خلقت؛ وعدم معرفتك أنك خليفة الله في أرضه، يجعلك تتخبط ولا تعرف دورك الحقيقي في هذه الحياة، قال تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» الآية 30 من سورة البقرة.



وأضاف أن من يعمل بإتقان وإخلاص، مسخرًا عمله لنفع الناس؛ فهو محبوب عند الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه» رواه أبو يعلى والبيهقي.



