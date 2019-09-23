ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

يهملها الكثيرون .. الإفتاء توصي بـ 3 أعمال تجعلك محبوبا عند الله

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
أمور يحبها الله
أمور يحبها الله
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على أحسن صورة لينتفع به الإنسان حق الانتفاع، مشيرة إلى أنه لهذا من الفطنة أن يحافظ المرء على ما هو مسخر له.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال الله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ» الآية 65 من سورة الحج.

وأوضحت أن غياب الهدف الذي تحيا من أجله، والمقصد الأسمى الذي بسببه خلقت؛ وعدم معرفتك أنك خليفة الله في أرضه، يجعلك تتخبط ولا تعرف دورك الحقيقي في هذه الحياة، قال تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» الآية 30 من سورة البقرة.

وأضاف أن من يعمل بإتقان وإخلاص، مسخرًا عمله لنفع الناس؛ فهو محبوب عند الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه» رواه أبو يعلى والبيهقي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: الإنسان المتقن لعمله محبوب عند الله

الإفتاء تحدد أمر يحميك من التخبط فى الحياة

ترشيحاتنا

كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

محمد رمضان يشن هجوما على المقاول محمد على: بلاش نسمع لـ نصاب ..فيديو

محمد صلاح ثاني أسوأ لاعب أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

رغم ضياع السوبر .. موقف نادي الزمالك تجاه الطفل أدهم اليكيكي

كارثة .. نوع من الأجبان يصيبك بأمراض القلب والضغط

أحدث ضجة.. شاهد فستان دوللي شاهين فى مهرجان Egypt eye on fashion

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة