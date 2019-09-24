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أخبار البلد

قرض حسن لكل معلم ورفع الميزة التأمينية.. نرصد أبرز تصريحات نقيب المعلمين

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كشف حساب للمجلس الحالي للنقابة خلال 5 سنوات منذ توليه المسئولية في يونيو 2014 وحتى الآن.

ونكشف أبرز التصريحات التي جاءت في كلمة نقيب المعلمين خلف الزناتي خلال تقديم كشف الحساب.

تمكنت النقابة من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة، وبلغت 135 مليون جنيه.

تسعى النقابة جاهدة على مدار عامين لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية على البرلمان، كما أنه تمت مناقشة أغلب مواد قانون النقابة قبل إجازة مجلس النواب الحالي.

حجم الخراب الذي خلفه مجلس الإخوان الذي أدار النقابة في الفترة من 2011 حتى منتصف 2014 بلغ 7 مليارات جنيه.

الاستفادة من الاستثمارات برفع الميزة التأمينية من 13 إلى 23 ألف جنيه خلال 4 سنوات.

أثناء وفاة المعلم في حادث لا قدر الله يتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه بخلاف مبلغ الـ 23 ألف جنيه الخاص بالميزة التأمينية ليكون المجموع 53 ألف جنيه.

رفع قيمة القرض الحسن من 5 آلاف جنيه الى 15 الف جنيه تقسط على 36 شهرا بدون فوائد.

حدد صندوق نقابة المعلمين 5 أمراض مستعصية هى "السرطان – الفشل الكلوي – زرع أحد الأعضاء – الجلطة الدماغية – القلب المفتوح" يصرف للعضو المصاب كإعانة عاجلة لا ترد على أن يتم تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي، مع صورة الكارنيه وبطاقة الرقم القومي، لصرف 20 ألف جنيه للعضو.

صرفت نقابة المعلمين على بند المعاشات فقط مليارى جنيه، أي ما يوازي نصف المليار سنويًا.

تفعيل النظام الإلكتروني "الفيزا كارد" للمعلم أدى إلى توفير ما يقارب الـ 6 ملايين جنيه في الدفعة الواحدة.

تقرير المركزي للمحاسبات كشف كارثة مجلس الإخوان السابق.

استعدنا النقابة من نفق مظلم وموقفنا المالي قوي بسبب إجراءاتنا الحاسمة.

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