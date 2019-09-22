أبرزها معجون الأسنان .. تعرفي على أغرب طرق إزالة بقع الصبغة من الجلد

كل فتاة ترغب في تغيير شكلها وتصبح بمظهر جديد وهذا أمر رائع، فتكون إحدى طرق التجديد تلك هي "صبغ الشعر" فمن شأن الصبغة أن تغير الشكل بالكامل.



لكن الكثير من الفتيات يخشين بقع الصبغة على الجلد سواء في اليدين أو الوجه، فالجلد الملون قد يضيع كل محاولاتها في أن تظهر بمظهر جيد، وسنعرض بعض الوصفات الرائعة لإزالة الصبغة من الجلد حسب ما أشار موقع "wikihow".



- طريقة صودا الخبز :-

لحسن الحظ تعتبر صودا الخبز مادة كاشطة خفيفة يمكن أن تتخلص من خلايا الجلد الميتة وصبغة الشعر المتبقية على الجلد، فقط يجب جلب كمية متساوية من صودا الخبز والصابون السائل وخلطها في طبق ثم فرك مكان بقعة الصبغة على الجلد لمدة 1-2 دقيقة ثم شطفها بالماء الدافئ.



- طريقة الزيت ومعجون الأسنان :-

سيكون من الغريب معرفة أنه يمكن لزيت الأطفال أو معجون الأسنان إزالة بقع الصبغة على الجلد، لكن في الحقيقة أن لهما مفعول السحر خاصة في حالة البشرة الحساسة، كل ما نحتاجه هو منشفة ويتم وضع معجون الأسنان أو الزيت وبعض الماء الدافئ، ثم فرك مكان بقعة الصبغة لمدة 2-3 ثم شطفها بماء دافئ.

