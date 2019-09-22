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ديني

الإفتاء: حب الوطن فطرة حث ديننا الإسلامي على الحرص عليها

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:53 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن حب الوطن يعتبر أمرًا فطريًا؛ حيث يشعر المرء بأنَّ هناك علاقة تربط بينه وبين هذه الأرض التي نشأ ونما في حضنها.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حب الوطن من الإيمان؛ مستشهدة بما رواه البخاري، أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا ...».

وأضافت أن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تحث الإنسان على حب الوطن؛ وخير دليل على ذلك ما صح في سنن الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف يُخاطب مكة المكرمة مودعًا لها، وهي موطنه الذي أُخرج منه: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ».

وأشارت إلى أن تدبرك في كل ما تسمع، واستيثاقك مما يصل إليك من معلومات؛ هو من احترامك لعقلك الذي وهبه الله لك لتميز عن وعي وبصيرة بين الحقيقة وبين الخرافة، فقال تعالى: «أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ» الآية 50 من سورة الأنعام، وقال عز وجل: « أَفَلَا تَعْقِلُونَ» الآية 44 من سورة البقرة، وقال تعالى: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ» الآية 82 من سورة النساء.

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