أجمل أغاني احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 الجديدة والتراثية وأصل حكايتها.. فيديو

تصدح في سماء المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني 89، أغنيات بأصوات مواطنيها تتعالى ترانيمهم ممزوجة بمشاعر الحماس والفخر مرددين كلمات تعبر عن حب الوطن وتوثق بألحانها أحداث وطنية وبطولية سطرها تاريخ المملكة منذ تأسيسها.



وتتنوع الأغاني السعودية الوطنية التي تتردد في هذا العيد الوطني، ليس بداخل المملكة فقط وإنما خارجها ايضا في الأقطار الخليجية التي يشارك شعوبها السعوديين فرحتهم باليوم الوطني، يوم 23 سبتمبر من كل عام، فعبر اثير الاذاعات الخليجية يمكنك سماع اصوات مطربي الخليج وربما آخرين من نجوم الوطن العربي يشدون في حب الوطن.



ومن أشهر الأغاني التي اعتاد السعوديون والخليجيون وايضا كثير في أرجاء الوطن العربي سماعها في هذا اليوم ما يرتبط شدوه بصوت الفنان الراحل طلال مداح، ومحمد عبده، ورابح صقر، وغيرهم.. ومن تلك الأغنيات:





وطني الحبيب



الأغنية الوطنية الأولى في المملكة العربية السعودية، وتم تسجيلها عام 1381هـ، من غناء وألحان الفنان الراحل طلال مداح، وشارك في كتابتها أكثر من كاتب، ونُسِبَت أخيرًا إلى مصطفى بليلة

وتصف الأغنية السعودية وحب المواطنين لها، وعلى الرغم قِدَمها وظهور عدة أغانٍ بعدها، فإنها لا تزال في الصف الأول ومن أولى الأغاني التي يستمع لها الشعب في اليوم الوطني.

روحي وما ملكت يداي فداهُ وطني الحبيب وهل أحب سواهُ وطني الذي قد عشت تحت سمائهِ وهو الذي قد عشت فوق ثراهُ منذ الطفولة قد عشقت ربوعه إني أحب سهوله ورباهُ وطني الحبيب .. وطني الحبيب .. وهل احب سواهُ ؟ وطني الحبيب وأنت مؤول عزةٍ ومنار إشعاعٍ أضاء سناهُ في كل لمحة بارقٍ أدعو لهُ في ظل حامٍ عطرت ذكراهُ وطني الحبيب .. وطني الحبيب .. وهل احب سواهُ ؟ في موطني بزغت نجوم نبيهِ والمخلصون استشهدوا في حماهُ في ظل أرضك قد ترعرع أحمد ومشى منيب داعً مولاهُ .. يدعو إلى الدين الحنيف بهديه زال الظلام وعززت دعواهُ .. في مكةٍ حرم الهدى وبطيبةٍ بيت الرسول ونوره وهداه .. بيت الرسول ونوره وهداه وطني الحبيب .. وطني الحبيب .. وهل احب سواهُ ؟



فوق هام السحب

أغنية وطنية من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، والتي تتغنى بمكانة الوطن العالية وإنجازات الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود. وتقول كلماتها: فوق هام السحب وان كنت ثرى فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى مجدك لقدّام وأمجادك ورا وإن حكى فيك حسادك ترا ما درينا بهرج حسادك أبد أنتي ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد ونستاهلك يا دارنا حنا هلك أنتي سواد عيوننا شعب وملك من على الرمضاء مشى حافي قدم يستاهلك ومن سقى غرسك عرق دمعٍ ودم يستاهلك ومن رعى صحراء الظمأ ابل وغنم يستاهلك من دعا لله بشرع وحكم يستاهلك ومن رفع رأسك على كل الأمم يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونك والقلم يستاهلك



أنت ملك

من غناء الفنان السعودي رابح صقر، وتم استخدام موسيقى الأغنية في العديد من الاعمال على الشاشات السعودية فضلا عن أغلب الفيديوهات الوطنية. وتقول كلماتها: انت ملك من قبل لا تصبح ملك وانت اللذي تامر وشعبك قدها الدار دارك والوطن كله هلك وافعالك تحير شعوب تعدها ياسيّدي من اخرك لين اولك نرفع قصايدنا حيا ونردها يابو فهد شفت الغلا كله الك يا كاسب قلوب الشعوب و ودها يمناه لا من لوحّت مثل الفلك من هيبتة توجع ليا من مدها سقت المحبة لك عساها توصلك من واحد كل القصايد عدّها

يا دار

من أغاني الفنان رابح صقر .. تتردد في جميع المحافل والمناسبات وهي قصيدة للشاعر عبد العزيز السالم وتحتل عمقٍ خاص دخل قلوب الشعب السعودي بشكل خاص وايضا في بقية الدول الخليجية.

وتقول كلماتها: يادار لاهنت ِ ولاهان راعيك ... ولاهان شعب ٍ كرموا راية الدين حب وكرامة دارنا اليوم نحميك ... نروي ترابك من دمانا مباهين

حنا لآل سعود دروع ٍ لاراضيك ... وحنا الا صاح المنادي ملبين حنا لآبو فيصل دروع ٍ لاراضيك ... وحنا الا صاح المنادي ملبين

يادار لا تخش ِ غشيم ٍ غلط فيك ... حنا لك سنود وجنود وملايين عليك باسم الله يحرسك ويكفيك ... شرّ الحسود اللي عمامه شياطين

شوفي عيالك بالمحارَب توريك ... بصدورهم تلمع لحبك نياشين هم عارفين الموت لأجلك تباريك ... وهم مرخصين الروح للموت شارين

يا أمّـنا دونك رجال ٍ تفاديك ... من نسل الأبطال القروم الشياهين قدّ المواجه عبّروها بتحديك ... ضد الغزاة اللي من الله ملاعين



نحمد الله جت على ما نتمنى

ترتبط هذه الأغنية بالفلكلور السعودي والعرضات النجدية التي تُقدَّم في المهرجانات والمناسبات الوطنية، ولا سيَّما اليوم الوطني؛ لتميّزها بألحانها التي تلائم ذوق الشعب السعودي، وكلماتها التي كتبها الشاعر عبد الرحمن الصفيان، وقدمها الفنانان السعوديان طلال المداح ومحمد عبده

نحمد الله جت على ما تمنّى … من ولي العرش جزل الوهايب خبر اللي طامع في وطنّا … دونها نثني الى جت طلايب ياهبيل الراي وين انت وإنّا … تحسب ان الحرب نهب القرايب واجد اللي قبلكم قد تمنى … حربنا لي راح عايف وتايب انهض الجنحان قم لا تونّى … بننكلهم دروس وعجايب كان ما نجهل على اللي جهلنا … ما سكنا الدار يوم الجلايب دام فيصل يزهم الكل منا … فازعينٍ كل صبيٍ وشايب لي مشى البيرق فزيزومه إنّا … حن هل العادات واهل الحرايب ديرة الإسلام حامينها إنّا … قاهرينٍ دونها كل شارب



عاش سلمان

شدا بها الفنان راشد الماجد مع الفنان عبدالمجيد عبدالله، وهي أغنية خاصة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من كلمات الشاعر الراحل مبارك الحديبي، وأصبح السعوديون يرقصون على أنغامها فخورين بمليكهم الحالي. وتقول كلماتها

عاش سلمان يا بلادي .. عاش سلمان عاش سلمان ملكنا.. عاش سلمان والشعب كله يردد ..عاش سلمان عاش سلمان.. عاش سلمان.. عاش سلمان ملكنا.. عاش سلمان غنت الدنيا وغنت البلد.. غنت الامجاد لك يابو فهد تكتب لك الفرحة.. احلى قصيد افتخرنا فيك يا وجه السعد.. انت سلمان ما مثلك مثيل.. وان وجد مثلك صدقني قليل.. والشعب كله يردد.. عاش سلمان و الشعب كلو يردد عاش سلمان عاش سلمان.. عاش سلمان.. عاش سلمان ملكنا.. عاش سلمان يا عسى ربي يبارك في خطاك.. شعبك الوافي ماله الا دارك يا عسى عمرك الغالي يطول تزرع الاحلام و نقطفها معك انت سلمان ما مثلك مثيل و ان وجد مثلك صدقني قليل والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كلو يردد عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان



بلادي بلادي منار الهدى

أنشودة وطنية سعودية أُلِّفَت عام 1395هـ من قِبَل اللبناني سعيد فياض، الذي اعتقد أنها إذا تحولت لأغنية سيكون لها شأن كبير، فأعطاها للملحن سراج عمر ليضع لها لحنًا يناسبها ويغنيها، وبالفعل أصبحت النشيد الوطني السعودي وبقيت تتمتع بمكانة في قلوب الشعب وحتى بعد أن استُبدِلَت بـ"سارعي".

وتقول كلماتها بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى عليها ومنها السلام ابتدا ْ وفيها تألق فجر الندى حياتي لمجدِ بلادي فدِا بلادي بلاد الإبا والشمم ومغنى المروءة منذ القدم يعانق فيها السماح الهمم وفيها تصون العهود الذمم ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياجي الظلم باسم المهيمن حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم بمكةَ صرح الهدى عمرا ليبقى المزار المنيع الذرى أعز به الله ام القرى وطيبةَ حيث يضم الثرى رسول السلام لكل الورى يرى كل شيءٍ بها أخضرا ونجد عرين أسود الشرى ستبقى لمجد العلا منبرا يميناً بخالقنا الأوحد علينا ونحن رجال الغدِ عهود الحفاظ على السؤددِ بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرماية للمعتدي يمينا بلاد الهدى نفتدي علاك ببذلٍ سخي اليد وعمر يطول بمستشهدِ



يا بلادي واصلي

من أولى الأغاني التي يتذكرها الشعب في اليوم الوطني "يا بلادي واصلي"، التي تغنى بها الفنان الراحل أبو بكر سالم منذ أكثر من أربعين عامًا، حيث تُعتبر من روائع التراث الفني الخالد للمملكة.



يا بلادي واصلي والله معاك واصلي واحنا وراك .. واصلي والله يحميك إله العالمين قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين .. يا بلادي يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين .. يا بلادي يا بلادي ألف يهنالك وشعبك لك أمين رايتك تحمل شعارك .. يا بلادي هي في الدنيا منارك .. يا بلادي واصلي والله يحميك إله العالمين ياللي ناديتي بأعلى صوت وآ مسلمين .. يا بلادي منهج القرآن يا اخوان الصرح المبين .. يا بلادي يا بلادي قد علا شانك وربي لك معين دعوتك للدين قوة .. يا بلادي جمعت شمل الاخوة .. يا بلادي واصلي والله يحميك إله العالمين يا ملكنا يا مليك العرب يا حامي ديار المسلمين .. ياملكنا ياملكنا خادم الكعبة الشريفة والمدينة حيث سيد المرسلين بارك الله في خطاك سير والمولى رعاك اليوم ولبكرة على طول السنين رددي أحلى نشيدة .. يا بلادي في حكومتنا الرشيدة .. يا بلادي واصلي والله يحميك إله العالمين



سارعي للمجد والعليا

يحرص السعوديون -بالتأكيد- على سماع نشيدهم الوطني "سارعي"، الذي كتبه الشاعر إبراهيم خفاجي ولحنه الموسيقار طارق عبد الحكيم على آلة البوق، ثم وزَّع النشيد سراج عمر،

حاز اعجاب العاهل السعودي الراحل الملك خالد أثناء زيارته لمصر نشيدها الوطني وقرر أن يكون للسعودية مثله

ففي السابق كان للسعودية سلامٌ ملكي فقط، من تلحين المصري عبد الرحمن الخطيب

بدأ عزف النشيد الوطني رسميًا أثناء افتتاح واختتام البث الإذاعي والتلفازي اعتبارًا من يوم الجمعة 1 شوال، 1404 هـ/ 29 يونيو، 1984.

سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاء مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ رَدّدِي اللهُ أكْبَر يَا مَوْطِنِي مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمُسلِمِين عَاشَ الْمَلِكْ: لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ



همة حتى القمة.. أغنية اليوم الوطني 89