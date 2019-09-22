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أخبار العالم

أمريكا توجه صفعة لـ إيران.. أزمة جديدة بين واشنطن وطهران بسبب وفد حسن روحاني

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تمنح تأشيرة دخول لمجموعة من مساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأضافت ان الحكومة الامريكية فرضت قيودا على الوفد الإيراني.

كما لم تصدر السلطات الأمريكية تأشيرة دخول إلى فريق الإعلام الحكومي المرافق لوفد روحاني.

ومن المقرر أن يطير الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ولاية نيوروك الأمريكية غدا، وذلك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أُعلن عن أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيرافق روحاني في رحلته، رغم توقيع عقوبات بحقه.



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