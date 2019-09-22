كاذبة متصدقوهاش.. أحمد موسى يفضح قناة الجزيرة: أخبارها كلها مفبركة ..فيديو

كشف الإعلامى أحمد موسى، عن كذب قناة الجزيرة القطرية، من خلال قيامها بفبركة فيديو للفنان محمد رمضان وسط جمهوره، وبثته على أساس أنها مظاهرة في أحد الشوارع المصرية، بعد تركيب صوت عليه.





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "قناة الجزيرة تخدع الناس وتقود حملة ممنهجة للهجوم على مصر"، مردفا "متصدقوش أخبار الجزيرة كلها مفبركة".





ونشر محمد رمضان مقطع الفيديو المفبرك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه «عتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لمصر ؟!.. الحُكم بعد المشاهدة».





جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يتواجد حاليًا بمهرجان الجونة السينمائي الدولي لحضور نسخته الثالثة وذلك بعد قطيعة دامت عامين.