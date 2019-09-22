الأوقاف في ندوة عن التوعية بقضايا الأسرة: الشائعات أقوى سلاح يبطش بالدول

افتتحت وزارة الأوقاف الدورة التثقيفية الـ23 في التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية، لأئمة الأوقاف بمديرية أوقاف الإسكندرية بمعهد إعداد الدعاة بمحرم بك ، بحضور الشيخ محمد خشبة مدير المديرية، وعدد كبير من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف بالمديرية.



وأكد الدكتور بكر زكي عوض أن المشكلة السكانية وما فيها من أخطار تهدد أمن الوطن واستقراره ، مشيرًا إلى أن على المواطنين المحافظة على أمن الوطن واستقراره، والتصدي للشائعات التي تهدد المجتمع والتي تعتمد على الكذب والافتراءات وتصدر عن الأفراد والجماعات بهدف زعزعة استقرار الوطن، وينتج عن ذلك تصدع الدولة من الداخل لا من الخارج .



وأشار بكر إلى أن المثل واضح بدول كثيرة ضاعت من خلال الصراعات والشائعات، لافتًا إلى قوله تعالى : «وضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُون».



وأكد أنه يحرم شرعا أن يقرأ الإنسان شيئًا ينقله دون أن يزنه بميزان العقل والفكر، مشيرًا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :« كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».



وأوضح أن الشائعات في إطار التوعية السكانية تعد من أقوى الأسلحة التي تبطش بالدول، مشيرًا إلى أنه يجب نشر الحق ضد الباطل ونبين للناس المعايير التي تبنى عليها العقول والأفكار، وأن نعمل على نهضة بلدنا ورقيه.



وأشار إلى أن ألمانيا واليابان حدث لهما ما حدث من الدمار والخراب، لكن الأفراد والمواطنين أرادوا النهوض بأوطانهم ، والبناء من أجلها فقاموا بذلك ، فالنهوض بالأوطان مرهون بالإنسان ومن لا قوة له لا قيمة له.



في السياق ذاته قالت الدكتورة منال الشريف إن تنظيم الأسرة حق للزوجين، وأن التنظيم لا يعني منع الإنجاب؛ بل إنجاب العدد المناسب من الأطفال في الوقت المناسب ، مشيرة إلى أن تنظيم الأسرة يعود بالفائدة والنفع على الأسرة بأكملها ويؤدي إلى استقرار المجتمع ، وأنه لا بد من تباعد فترات الحمل حفاظًا على صحة الأم والطفل.



وأكدت أن لتنظيم الأسرة فوائد عظيمة؛ منها : الحفاظ على صحة الأم ، وإعطائها فرصة للراحة ، حتى تمارس حياتها بشكل طبيعي ، وخفض معدل الوفيات بين الأطفال ، وتجنب بعض الحالات المرضية عند الأطفال ، مثل: نقص الوزن والذي يعد من أخطر المشاكل التي تؤثر على بقاء الطفل، وسوء التغذية الذي يؤدي إلى وفاة الطفل، موضحة أن جميع الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة آمنة ومتاحة .



وأكد الدكتور ياسر جمال أن المجلس القومي للسكان يضع السياسات القومية للبرامج السكانية، وأنه المنوط بمتابعة وتقييم المشكلة السكانية ، مشيرًا إلى أن تعداد سكان مصر بلغ ٩٩ مليون نسمة في الداخل بخلاف من هم بالخارج ، وأن عدد سكان محافظة الإسكندرية بلغ (5345093) نسمة ٥ مليون و ٣٤٥ ألف و٩٣ نسمة .