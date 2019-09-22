أدهم سليمان يحيي حفلا غنائيا في بورسعيد

يحيى المطرب أدهم سليمان حفلا غنائيا اليوم الأحد، احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب إحدى الجامعات فى بورسعيد.



ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانيه وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.



من ناحية أخرى طرح أدهم فى رمضان أغنية تحمل "صورة معكوسة" تصدرت قوائم الأكثر بحثا على "جوجل" وقت طرحها، والأغنية من كلمات وألحان أدهم سليمان، والكليب من إخراج هادى محمد.



