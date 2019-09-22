شهد شاهد من أهلها.. صحفية تركية تفضح دور أردوغان فى التحريض ضد مصر ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك صحَفية تركية تدعى إسراء، أشارت في تدوينة عبر «تويتر»، إلى أن كل «شيء» سيتوقف بمصر، في اللحظة التي يستعد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار مع تركيا بشأن الغاز بالبحر المتوسط.





وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «الصحفية التركية المقربة من الرئاسة كشفت دور أنقرة فيما يحدث بمصر، فضلا عن أن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بإعادة نشر التدوينة».



