ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الهيئة العامة للاستعلامات تكشف حقيقة التدخل في عمل المراسلين الأجانب.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:47 م
الهيئة العامة للاستعلامات
الهيئة العامة للاستعلامات
محمد القاضي
علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على دعوة المراسلين الأجانب المعتمدين لدى القاهرة إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا عند تغطيتهم شئون مصر وأخبارها.

وقال "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، :"نذكرهم وأنفسنا بقواعد لم نضعها، لكنها خمس قواعد مستقرة، والأكواد المهنية، تحسبًا لأي خروج عنها، وحفاظًا على المهنية".

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الهيئة لا تتدخل في عمل المراسلين الأجانب، والالتزام المهني يحكم الجميع، مشيرًا إلى أن الهيئة لاحظت خلال الأيام الماضية حدوث تخطٍ لهذه القواعد.

وتابع :"أردنا أن نذكر زملاءنا وأنفسنا بها، لأن هناك فوضى وانفلاتا خاصةً فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد اعتماد نهائيًا على أي من هذه المواقع إلا إذا كانت هذه الصفحة خاصة من مسئول رسمي، ولا تنتقى الأخبار من هذه المواقع إلا في بلداننا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظهر صورة مصر الحقيقية..ضياء رشوان: نرد على الحملات الممنهجة ضد الدولة..فيديو

على نحو عاجل .. هيئة الاستعلامات تدعو المراسلين الأجانب لالتزام المهنية

أهم أخبار المساء .. مطالب برفع دعوى دولية ضد قناة الجزيرة .. والحملات التموينية المكبرة تواصل حملاتها لضبط الأسواق..ولاعب الزمالك التونسي يرفض مصافحة علي معلول

ترشيحاتنا

أحمد موسى يفضح قناة TRT التركية بعد فشل استطلاع رأي عن السيسي.. فيديو

بـ هاف ستومك.. صبا مبارك بإطلالة جريئة والجمهور: كفاية حلاوة بقى

فيديو يثير غضب جماعة الإخوان وتسعى لحذفه من مواقع التواصل .. تعرف عليه

التحويل بين كليات جامعة الأزهر بنين وبنات .. التفاصيل كاملة

خالد الغندور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

تعليق قوي لميدو بعد الريمونتادا مصر المقاصة أمام أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون فى نيويورك يواصلون الاحتشاد لدعم وتأييد مصر والرئيس السيسى

شاهد .. السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

جامب سوت يشبه فستان الزفاف.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة بالجونة.. شاهد