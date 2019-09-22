الهيئة العامة للاستعلامات تكشف حقيقة التدخل في عمل المراسلين الأجانب.. فيديو

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على دعوة المراسلين الأجانب المعتمدين لدى القاهرة إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا عند تغطيتهم شئون مصر وأخبارها.



وقال "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، :"نذكرهم وأنفسنا بقواعد لم نضعها، لكنها خمس قواعد مستقرة، والأكواد المهنية، تحسبًا لأي خروج عنها، وحفاظًا على المهنية".



وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الهيئة لا تتدخل في عمل المراسلين الأجانب، والالتزام المهني يحكم الجميع، مشيرًا إلى أن الهيئة لاحظت خلال الأيام الماضية حدوث تخطٍ لهذه القواعد.



وتابع :"أردنا أن نذكر زملاءنا وأنفسنا بها، لأن هناك فوضى وانفلاتا خاصةً فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد اعتماد نهائيًا على أي من هذه المواقع إلا إذا كانت هذه الصفحة خاصة من مسئول رسمي، ولا تنتقى الأخبار من هذه المواقع إلا في بلداننا".