ببطانة ومكشوف الخصر .. صبا مبارك تشعل الجونة بالفستان الاصفر

View this post on Instagram

‎من العرض العالمي الاول لفيلم #لما_بنتولد في مهرجان الجونة @elgounafilmfestivalofficial . . styled by @yasmineeissa Dress @doniaashrycouture jewelry by the beautiful inspirational @yasmineghaithdesigns Makeup by my baby girl @donia_sedky Pic by @norayoussef_photography