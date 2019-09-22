ببطانة ومكشوف الخصر .. صبا مبارك تشعل الجونة بالفستان الاصفر

نشرت الفنانة صبا مبارك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات ، صورة لها جديدة بأطلالاتها من الجونة
وظهرت صبا بفستان اصفر من الستان الناعم مقفول من الرقبة ومكشوف الاكتاف والخصر كما اعتمدت صبا علي البطانة في فستانها بسبب قماشته الشفافة والخفيفة .
واعتمدت صبا تسريحة غير متكلفة ووضعت مكياج مناسب لأطلالاتها وكتبت "من العرض العالمي الاول لفيلم #لما_بنتولد في مهرجان الجونة"
وظهرت صبا بفستان اصفر من الستان الناعم مقفول من الرقبة ومكشوف الاكتاف والخصر كما اعتمدت صبا علي البطانة في فستانها بسبب قماشته الشفافة والخفيفة .
واعتمدت صبا تسريحة غير متكلفة ووضعت مكياج مناسب لأطلالاتها وكتبت "من العرض العالمي الاول لفيلم #لما_بنتولد في مهرجان الجونة"