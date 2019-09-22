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ببطانة ومكشوف الخصر .. صبا مبارك تشعل الجونة بالفستان الاصفر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة صبا مبارك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات ، صورة لها جديدة بأطلالاتها من الجونة


وظهرت صبا بفستان اصفر من الستان الناعم مقفول من الرقبة ومكشوف الاكتاف والخصر كما اعتمدت صبا علي البطانة في فستانها بسبب قماشته الشفافة والخفيفة .


واعتمدت صبا تسريحة غير متكلفة ووضعت مكياج مناسب لأطلالاتها وكتبت "من العرض العالمي الاول لفيلم #لما_بنتولد في مهرجان الجونة"

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