ببطانة ومكشوف الخصر .. صبا مبارك تشعل الجونة بالفستان الاصفر

نشرت الفنانة صبا مبارك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات ، صورة لها جديدة بأطلالاتها من الجونةوظهرت صبا بفستان اصفر من الستان الناعم مقفول من الرقبة ومكشوف الاكتاف والخصر كما اعتمدت صبا علي البطانة في فستانها بسبب قماشته الشفافة والخفيفة .واعتمدت صبا تسريحة غير متكلفة ووضعت مكياج مناسب لأطلالاتها وكتبت "من العرض العالمي الاول لفيلم #لما_بنتولد في مهرجان الجونة"