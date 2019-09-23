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حوادث

ضبط 25 متهما بأعمال بلطجة و356 دراجة نارية مخالفة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:31 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
رامى المهدي - اسلام مقلد
شنت الأجهزة الأمنية حملات لضبط المتهمين والمراقبين والقائمين بأعمال البلطجة وكذا إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها.

أسفرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (25) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (16) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

أما في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (356) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين- دراجة نارية ) . وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29152) مخالفة مرورية.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (118) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (14) منهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (24) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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