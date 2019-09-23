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اقتصاد

النقابة العامة للعاملين بالبترول تدعم المؤسسات الوطنية للدولة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قسم الاقتصاد
أصدرت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا جاء نصه على النحو الآتي:

تدعم النقابة العامة للعاملين بالبترول ، المؤسسات الوطنية للدولة للتصدي لكافة الدعوات المشبوهة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والأحزاب السياسية الداعمة له لمعاودة إثارة الفوضى.

كما نستنكر التصرفات لبعض الأشخاص من ذوي التوجهات المشبوهة لمعاودة إبراز ذاتهم بالشارع المصري من خلال الترويج لمساندتهم مطالب محدودي الدخل.

كما يؤكد أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول على ووقوفهم خلف تحالف الأحزاب المصرية لمواجهة كافة الدعوات المناوئة لتثوير الشارع المصري لتحقيق اهداف سياسية او فئوية لصالح جماعة أو قوي سياسية بعينها دون النظر لمصالح البلاد العليا.

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