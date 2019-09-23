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فن

هند صبرى تحتفل بفيلمها نورا تحلم فى مهرجان سان سيباستيان.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:03 ص
هند صبرى
هند صبرى
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء تواجدها فى مهرجان سان سيباستيان بإسبانيا وذلك أثناء عرض فيلمها "نورا تحلم". 

وعلقت هند صبرى: "أول عرض أوروبي لفيلم نورا تحلم، في مهرجان سان سباستيان العريق، حرارة الجمهور لا تصدق".

وأضافت هند صبرى: "في انتظار جمهور مهرجان الجونة يوم الثلاثاء، في أول عرض عربي للفيلم، ثم مهرجان قرطاج في أول عرض تونس".

وتلعب هند صبري شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، وتنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها.

"نورا تحلم" فيلم روائي طويل، بطولة هند صبري، لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.، وإخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها الروائية الطويلة.

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