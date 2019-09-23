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وزير الخارجية: الرئيس السيسي سيعقد لقاءات ثنائية مهمة مع الجانب الأمريكي.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:14 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره ترامب
محمد القاضي
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس السيسي يعزز دائما ملف التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية بأنحاء القارة.

وأضاف سامح شكري، خلال حوار خاص مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشاركة الرئيس السيسي تشهد دائما طرح الرؤية المصرية تجاه التحديات.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الرئيس السيسي سوف يعقد لقاءات ثنائية مهمة مع الجانب الأمريكي.

وأكد أن مصر مهتمة بالأوضاع في أفريقيا وأجندة تنميتها، موضحا أن تعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار الدولي من أهم ما تطرحه مصر.

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