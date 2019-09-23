بفستان مثير للجدل .. نسرين طافش تتألق بالأسود من مهرجان الجونة.. صور

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي في دورتة الثالثة.



وحلت نسرين طافش بإطلالة جريئة بارتدائها فستان أسود مكشوف الأكتاف وشفاف من أعلى الصدر، واعتمدت على ابراز انوثتها بوضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "سندريلا" و"الفستان من احلى ما لبستي" و"الأسود يليق بك".



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة، والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



