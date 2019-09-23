ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان مثير للجدل .. نسرين طافش تتألق بالأسود من مهرجان الجونة.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:17 ص
مسرين طافش
مسرين طافش
مصطفى كرم
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور  لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي في دورتة الثالثة.

وحلت نسرين طافش بإطلالة جريئة بارتدائها فستان أسود مكشوف الأكتاف وشفاف من أعلى الصدر، واعتمدت على ابراز انوثتها بوضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "سندريلا" و"الفستان من احلى ما لبستي" و"الأسود يليق بك".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة، والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالاسود... شيرين رضا بإطلالة غريبة ومتابعون: شبه مادونا

بـ الصيفي والشتوي .. نسرين طافش تثير حيرة الجمهور بـ إطلالة جريئة

بالأخضر.. ياسمين صبري تخطف الأضواء بمهرجان الجونة

بإطلالة شبابية..ليلي علوي تخطف الأضواء بمهرجان الجونة..والجمهور:جميلة بكل الأزمنة

بفستان ذهبي.. روجينا تتألق بمهرجان الجونة السينمائي

صبا مبارك تتألق فى مهرجان الجونة.. والجمهور: مبهجة

ترشيحاتنا

كشف المستور.. المتسبب في موت الأميرة ديانا يتحدث للمرة الأولى عن الحادث .. صور

محمد رمضان يشن هجوما على المقاول محمد على: بلاش نسمع لـ نصاب ..فيديو

كشف كبر سنها.. بوسي شلبي بمكياج يبرز تجاعيد وجهها

انا صاحب الكورة| إصابة ماني.. سبب فوز ليفربول أمام تشيلسي واعتلاء صدارة البريميرليج بشكل كوميدي.. فيديو

ترتيب الدوري المصري .. بعد انتهاء اليوم الثاني وقبل مباراتي الأهلي والزمالك

نسوان وخمرة بعزق فيها .. أغنية جديدة تهاجم الهارب محمد علي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة