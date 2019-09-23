أخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

يسعى تطبيق المراسلات الأشهر فى العالم واتساب لجذب أكبر عدد من المستخدمين حول العالم، خاصةً بعد اشتعال المنافسة بينه وبين العديد من التطبيقات المنافسة على رأسها تليجرام.



لذلك كشف واتساب مؤخرًا عن ميزة طال انتظاها وهى نشر الحالة status مباشرة ً من خلال فيسبوك فى نفس الوقت، بدلًا من إعادة نشر نفس المحتوى للمرة الثانية.



وتظهر الحالة على الستوري الخاصة بفيسبوك، وتظل نفس التوقيت الزمنى البالغ 24 ساعة، والغريب أن إدارة واتساب لم تعلن عن هذه الميزة، إلا أن مستخدمى التطبيق نشروا تجربتهم مع الميزة الجديدة عبر تويتر.



وتسعى إدارة مارك زوكربرج المالكة لكلًا من واتساب و فيسبوك وإنستجرام لتخطى حاجز 2.6 مليار مستخدم، بحلول عام 2020.

