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فن

كريم محسن يطرح كليب أغنية شكرًا لخدماتك.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
كريم محسن
كريم محسن
طرح الفنان كريم محسن فيديو كليب أغنيته الجديدة "شكرًا لخدماتك"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد "قابل بقى".

وتقول كلمات الأغنية: "صحاب .. خسارة فيك كلمة صحاب .. غدرك ده يتقال فيه كتاب ..ويتكتبلي فيه اعتذار.. سلام طلعت فعلًا مش تمام.. مش صاحبي اللي يقول كلام.. ويجيب في سيرتي ليل نهار".

مصدوم فيك مش محوَّق لوم .. بيجيلك إزَّاي نوم ..يا آذيني في حياتك .. ده إن يوم .. عملت خدمة تقوم ..تعايرني وعالعموم .. شكرا لخدماتك".

"شكرًا لخدماتك" كلمات هاني صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر م. خالد رؤوف، وجيتار أحمد حسين، وعود محمد حنتوله.

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