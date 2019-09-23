شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 23 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.



فإذا كنت مولودا في يوم 23 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك روح منفتحة وتحب التبادل الفكري.. أنت شديد الذكاء، ويقظ الذهن، وسريع البديهة، وتتمتع بروح استقلالية، لكنك تتعامل بدون حذر، لذلك عليك أن تحترس.



نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد لشخصية هذا اليوم هى أن اليوم مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

